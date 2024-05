A2 femminile. Decortes: "Mi piace l’ambizioso progetto della Cbf Balducci»

"La Cbf Balducci ha grandi ambizioni e sta costruendo un progetto che mi piace". È quanto dice l’opposta bergamasca Clara Decortes, classe 1996 per 183 cm, che ha firmato per il club maceratese che si è assicurata la "bomber" dell’ultimo campionato di A2 di volley dove con la maglia del Mondovì ha firmato 559 punti tra campionato e pool promozione. La Decortes ha giocato nelle ultime due stagioni a Mondovì, dal 2017 vanta una ricca esperienza in A tra Brescia e Roma (A1), tra Brescia, Orvieto, San Giovanni in Marignano e Roma (A2). La giocatrice ha guadagnato la promozione nel massimo campionato quando ha giocato con Brescia e Roma. La neo giocatrice della Cbf Balducci è anche la miglior realizzatrice dal 2017 in poi e non solo dell’ultima stagione: ben 2.654 sono stati infatti i punti messi a segno tra regular season e playoff in 154 gare, con una media di 4,54 punti per set. Garanzia assoluta quindi di esplosività, qualità ed efficienza per l’attacco arancionero nella prossima stagione, una giocatrice che va a coprire una lacuna della formazione evidenziata nelle ultime due stagioni.

Decortes è cresciuta nelle giovanili del Volley Bergamo disputando il campionato di Serie B1, anche due stagioni sempre in B1 con l’Albese e il Lodi. "Quando da avversaria ho giocato a Macerata – spiega la giocatrice – ho sempre trovato un bell’ambiente e per me è un aspetto importante. Ho sentito parlare bene dello staff e di un clima sereno, mi è piaciuta questa combinazione tra ambizioni e serenità. Gli obiettivi di squadra e personali coincidono: divertirsi ed esprimere un bel gioco. Sta prendendo forma una bella squadra a livello tecnico, conosco già alcune ragazze che sono grandi lavoratrici e sono sicura che mi troverò bene nella mia nuova avventura".