Accademia Bernardi, podio tricolore con Poli

Incoraggiare i bambini a praticare la scherma può avere effetti positivi a 360 gradi sul loro sviluppo fisico, mentale, ed emotivo. La scherma offre un ambiente ricco di opportunità per crescere, imparare e prosperare. Durante gli allenamenti e le competizioni, presso l’Accademia Bernardi Ferrara, i giovani schermidori incontrano coetanei con interessi simili, imparano a lavorare in squadra e sviluppano un forte senso di appartenenza a una comunità. Inoltre,

la scherma promuove l’inclusione, essendo uno sport accessibile a tutti, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal background culturale.

Nelle prime due settimane di maggio a Riccione si svolge la consueta gara nazionale per i ragazzi under 14, coronamento finale delle attività di preparazione schermistica per i giovani atleti. Nello spirito del sodalizio

estense, la partecipazione è stata massiccia con l’obiettivo di divertirsi e confrontarsi con i “colleghi” di tutta Italia: la tensione e l’impegno sono la dimostrazione dei nostri valori. Polito Federico, Barbieri Ruben, Campana Nicolò, Sebastiano Corsini, Caterina Colella, Caterina Garuti, Martina Venier e Mattia Gildone si qualificano per le prove finali e rappresentano degnamente l’Accademia Bernardi, sempre e costantemente seguiti dai maestri Alice Guzzinati, Fabio Quartarone e dall’onnipresente Riccardo Schiavina. Al termine delle due settimane Schiavina, stanco ma contento, commenta così: "Volevo ringraziare i miei ragazzi insieme alle mamme i papà e i nonni che in questi giorni sono venuti a Riccione. Volevo dirvi che sono fiero di ognuno dei piccoli atleti che ho avuto il piacere di accompagnare in gara. È vero, mancano le coppe, mancano i piazzamenti, mancano i successi, ma è stato un ottimo campionato italiano.

Torno davvero soddisfatto dell’atteggiamento che ognuno di loro ha mantenuto in gara, tutti hanno sfidato i propri avversari giocandosela alla pari, di ognuno di loro non ricordo un momento di cedimento, di tutti

ricordo solo la voglia di provarci". Ma non è finita: le gare assolute di scherma continuano fino a giugno (poi le olimpiadi) nelle varie discipline: la più prestigiosa è il campionato Italiano di spada, i migliori 96 atleti sia nella categoria cadetti (under 17), che in quella Giovani (under 20) che in quella Assoluti.

L’Accademia Bernardi ha già qualificato Pietro Baldazzi nella categoria Cadetti e Giovani, Fabio Quartarone e Federico Giatti per i “Giovani” e la “stella di casa” Emilia Rossatti per le finali assoluti di spada femminile.

La scorsa settimana si svolge la gara cadetti Gold che ammetterà i primi 8 agli Italiani. Partecipano 200 atleti da tutta Italia. La Bernardi schiera Alessandro Poli, che entra in tabellone per i gironi come numero 6.

Il tabellone di eliminazione diretta è lungo ma Alessandro macina vittorie su vittorie fino a giungere all’incontro che lo qualifica nei primi 8, vinto 15-8 contro il folignate Giannangeli. Poi, sereno e tranquillo per la qualifica, continua la scalata alle finali arrendendosi solo in semifinale contro il bravissimo partenopeo Triunfo. Felici e sereni, maestro e allievo tornano a Ferrara con l’obbiettivo della successiva trasferta a Genova per i campionati nazionali assoluti di spada Giovani, e Alessandro è al primo anno: ne vedremo delle belle.