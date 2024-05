Acquabike. Benaglia a 58 anni non vuole mollare

È iniziata la 36esima stagione agonistica di Lorenzo Benaglia, pilota di Aquabike che a 58 anni continua ancora a farsi valere in ambito italiano e internazionale e che vanta un palmares da record con molti trofei. Il ravennate, che difende i colori della JT Race e gareggia nella Runabout F1, ha esordito a marzo in Vietnam nel mondiale ottenendo il 12esimo posto assoluto in sella alla sua Yamaha, mentre nello scorso fine settimana è arrivato quarto nella gara Open e secondo in quella Veteran a Napoli nella prima tappa del campionato italiano. La rassegna sarebbe dovuta partire un mese fa a Cervia, ma all’ultimo è stata rinviata. "Purtroppo a Napoli ho avuto problemi alla moto e non sono riuscito ad esprimermi al meglio – sottolinea Benaglia – ma sono comunque riuscito a terminare la gara in buona posizione". Benaglia sarà impegnato nell’italiano a Chioggia il 18 maggio.

Luca Del Favero