Ad Ancona i campionati italiani indoor Fisdir. L’Anthropos Civitanova protagonista, vinte tante medaglie e stabiliti cinque primati

Ottimi risultati dell’Anthropos ai tricolori paralimpici Fisdir di atletica indoor tenutesi al PalaCasali di Ancona organizzati dal club civitanovese. Ecco i risultati dell’Anthropos. Primato italiano di Salvatore Bianca nei 60 m a ostacoli II1 in 9.89, nell’alto in 1.71 e nel pentathlon II1, record nel pentathlon anche per Andrea Mattone. Impeccabile Chiara Zeni, campionessa italiana nei 60 m II2 JF in 9.86. Momento esaltante per i padroni di casa grazie all’oro (Carlo Corallini, Mattone, Adolf Agyemang e Pietro Lo Sicco) e all’argento (Gabriele Brengola, Raffaele Di Maggio, Davide Benigni, Gaetano Schimmenti) nella 4x400. In tutto 10 record nazionali, di cui cinque dell’Anthropos. Record nazionale per la squadra di Civitanova con Mattone protagonista pure nel triplo II3 con 12,05 metri. "C’è tanta soddisfazione – ha detto Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos – per l’andamento organizzativo e per i risultati. Per questi campionati abbiamo ricevuto molti complimenti. Ringrazio chi ha contribuito al successo, dai volontari allo staff Anthropos, dal Comune di Ancona al Cip Marche, per concludere Fidal Marche. Dal lato sportivo i nostri hanno conseguito risultati importanti, dai primati italiani di Bianca e Mattone, alle performance di Zeni che è pronta per i Trisome Games, alle staffette oro e argento sia nella 4x400 che nella 4x200".