AD ANGOLO TERME. Chilometro verticale, quattro favoriti nel percorso fino al colle Vareno

Nomi di blasone fra gli oltre 160 iscritti al chilometro verticale di Angolo Terme (Bs) che assegnerà oggi i titoli provinciali FIDAL della specialità ed è inserita nel circuito Camuno Valle Dei Segni Mountain Cup 2024. Susanna Saapunki e Valentina Belotti da una parte, Luciano Rota ed Emanuele Manzi dall’altra sono i favoriti per la competizione che partirà dal sentiero del Belvidi’ per un percorso selettivo che in poco più di 3 km e mezzo porterà gli atleti al colle Vareno. S.D.S.