Addetti alla pista 2025. Ecco i Corsi Marshall del circuito del Mugello

Tutto pronto per i Corsi Marshall 2025 al circuito del Mugello. Gli appuntamenti sono in calendario nel mese di febbraio, ma le iscrizioni (obbligatorie) sono già aperte. E’, dunque, da questi corsi – capitanati da Antonio Canu, direttore di pista del Mugello – che usciranno i prossimi ufficiali di gara che accompagneranno le numerose attività della pista toscana che ha come evento clou, il Gp d’Italia del Motomondiale.

Il 15 febbraio prima data di corso (Nuovi addetti al percorso Fmi) con il seguente orario: 9-13 e 14-18. Il giorno dopo (16 febbraio) giornata di lavori numero due al Mugello con il corso: Rinnovi licenze per addetti al percorso Fmi con scadenza 2024.

Quindi la due giorni (22-23 febbraio, con rari 9-13 e 14-18) con il corso per Commissari di percorso circuit e road Aci Sport.

Tutto si svolgerà presso l’autodromo. Le iscrizioni sono possibili al numero 347/8209479 e all’indirizzo mail [email protected]. Per i corsi Road Aci Sport si può chiamare anche lo 055/2486258-256 o scrivere a [email protected].