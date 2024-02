Adriatico Wind Club. Boom di nuove iscrizioni

L’Adriatico Wind Club di Porto Corsini ha presentato ieri mattina il programma della stagione 2024. Il club del presidente Giovanni Forani – che conta 700 soci, ed è fra i più attivi a livello nazionale nelle tavole a vela, nei catamarani e nel kite surf – si propone per un altro anno sulla cresta dell’onda. Oltre ad un incremento di 100 nuovi soci, il 2023 si era chiuso con gli argenti di Tommaso Vallini, nel Techno293 U13 e di Francesco Forani nell’U19. "La stagione 2024 – ha spiegato coach Roberto Pierani – è iniziata con una squadra rinnovata nelle classi Techno 293 ed IQFoil. A metà gennaio, abbiamo ripreso gli allenamenti in casa e, ai primi di febbraio ci siamo spostati a Cagliari per una settimana di sedute. Inoltre i ragazzi più grandi hanno partecipato al raduno nazionale IQFoil a Civitavecchia, un primo valido test per capire da dove ripartire con il lavoro preparatorio". Il gruppo è composto da 10 ragazzi di età compresa fra i 10 e i 18 anni che, nella stagione agonistica 2024, parteciperà a regate e raduni nazionali e internazionali a partire da metà marzo. La parte primaverile della stagione comincerà a Civitavecchia con la prima tappa di Coppa Italia, per proseguire con le frazioni di Cagliari e Lago di Garda.

A fine giugno l’Adriatico Wind Club ospiterà il trofeo nazionale Techno 293 memorial ‘Ballanti- Saiani’, valido per la Coppa Italia: "Subito dopo – ha aggiunto coach Pierani – saremo impegnati nel Campionato europeo IQFoil giovanile in Francia e nel Mondiale Techno 293 in Ungheria. La stagione continuerà con i Campionati italiani giovanili Fiv in singolo a fine agosto, per proseguire con le regate autunnali a Sferracavallo, col Mondiale giovanile IQFoil a Palma di Maiorca e l’Europa Techno, tra la fine di ottobre e i primi di novembre". Dopo i lusinghieri risultati ottenuti lo scorso anno al suo debutto nell’U19, Forani seguirà gli allenamenti della nazionale U23 IQFoil a partire dai raduni e dalle regate primaverili a Palma di Maiorca e Hyères. Questa è la squadra agonistica dell’Awc per la stagione 2024: Francesco Forani (capitano), Filippo Margotti, Eleni Acqua, Filippo Verità, Tommaso Negrini, Tommaso Vallini, Alessandro La Sala, Alistair Boccanegra, Davide Villa, Matteo Montanari.