Aglietti e Cucini brillano

Pubblico delle grandi occasioni per il campionato toscano-umbro di motocross in quel di Miravalle, competizione nella quale si sono distinti tre piloti di casa: Lapo Aglietti, Stefano Caselli e Carlotta Panchetti. Tutto esaurito sulle tribune del circuito montevarchino per la terza prova del campionato toscano abbinato al regionale umbro, organizzato nella giornata di ieri dal Moto Club Brilli Peri. Complice un clima perfetto, in quella che si è rivelata una soleggiata domenica primaverile, ma anche la presenza di circa duecento piloti provenienti da tutte le regioni italiane, che ha contribuito alla riuscita di un evento molto atteso tra gli appassionati dei motori a due ruote. A determinare la riuscita della manifestazione una pista preparata nei minimi dettagli, grazie ad un terreno in ottimo stato per via delle piogge degli ultimi giorni, che ha esaltato lo spettacolo, caratterizzato da duelli spesso decisi solo negli ultimi metri. A conquistare le vittorie assolute sono stati l’abruzzese, con licenza toscana, Gedeone Ranieri, 10 anni, nella classe 65, e i toscani Lapo Aglietti, 13 anni, di San Giovanni Valdarno, nella 85; Samuele Mecchi nella 125; Lorenzo Cucini nella categoria Rider – Expert, classi MX1 e MX2, e Stefano Caselli, portacolori del Brilli Peri, nelle moto d’epoca. Caselli era stato protagonista anche del campionato epoca due settimane fa, dove si è classificato terzo nella categoria D3 per piloti over 39 e per moto oltre 125 di almeno 39 anni. Tornando alle gare di ieri, piloti lombardi corsari nelle categorie top della giornata, Fast ed Elite, classi MX1 e MX2: la vittoria assoluta è andata a Simone Croci davanti al corregionale Yuri Quarti, entrambi su Honda. Altro successo in trasferta per il sardo Andrea Cadeddu che è arrivato primo nella categoria Challenge. Gli umbri si sono dovuti accontentare delle posizioni di immediato rincalzo, ma in più di un’occasione hanno insidiato gli avversari toscani.

Davide Mencaroni ha infatti ceduto solo al foto-finish a Cucini, nella Rider-Expert. Ha fatto ancora meglio la giovane Alessia Pierelli che si è imposta nella Femminile. Le soddisfazioni più grandi per il Moto Club Brilli Peri sono invece arrivate da Caselli e dalla giovanissima Carlotta Panchetti, seconda assoluta nella Femminile e prima delle conduttrici toscane. Ora parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’evento clou del 25 e 26 maggio, quando a Montevarchi giungerà il campionato italiano Prestige, la massima serie del motocross nazionale, impreziosita quest’anno dalla partecipazione della squadra ufficiale Ducati.

Francesco Tozzi