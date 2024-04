Ai campioni regionali dei diecimila metri successi di Falasca Zamponi e Sabbatini

Conferme per Andrea Falasca Zamponi (Potenza Picena) e Ilaria Sabbatini (Avis Macerata) nella manifestazione valida per i Societari di corsa. Assegnati i titoli marchigiani allievi

Tolentino ha accolto il campionato regionale dei 10.000 metri su pista, valido come campionato di società assoluto per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Vediamo i principali risultati dei club maceratesi. Conquista il titolo marchigiano assoluto Falasca Zamponi (Atletica Potenza Picena) che arriva settimo in 30:43.95 seguito da Luca Antonelli (Cus Camerino), 12° in 31:42.45, e dall’under 20 Jacopo Sanginesi (Atletica Civitanova), 14° in 32:00.61 nell’evento organizzato dalla Crazy Sport. Trionfa Marika Monaldi (Passologico) in 35:28.80 e precede Ilaria Sabbatini (Avis Macerata) che chiude in 36:35.63. Sul podio Giuseppina Piccaluga (Atletica Civitanova) con 39:36.43. Quarta assoluta e prima per la categoria under 20 Marica Melatini (Atletica Ama Civitanova) in 39:44.42. Nella gara allievi di 30 minuti vittoria di Niccolò Rubini (Avis Macerata) che percorre 8.723 metri seguito da Marsel Provenziani (Avis Macerata) secondo con 8.563 metri.