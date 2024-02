Al campo "Falcone e Borsellino». Torneo di carnevale: i giorni del touch rugby

Già apprezzato l’anno scorso alla sua prima edizione, sabato 3 febbraio andrà in scena a Fano il 2° Torneo di Carnevale di touch rugby. L’evento è organizzato dalla squadra degli Scotadet del Fano Rugby col patrocinio dell’Ente Carnevalesca ed in collaborazione con Italia Touch, l’associazione che dal 2007 promuove questa disciplina sul territorio nazionale. Sul campo del "Falcone-Borsellino", l’impianto sportivo gestito dalla società rossoblù all’interno del campus scolastico di via Tomassoni, saranno formazioni miste femmine-maschi provenienti da varie zone dello Stivale. Al via alle iscrizioni da parte degli Scotadet, che privilegiavano le prime dodici adesioni, si sono infatti assicurati un posto Mezzi e Mezzi Bassano del Grappa, Torelli Sudati Padova, Bersaglieri Sanniti Benevento, Ternana, L’Aquila, Orange Belluno, Scambio di Lingue Padova, Toccati Roma, Clandestini Forlì, Verona e Roma Touch. Il ritrovo e l’accoglienza dei circa 150 giocatori impegnati sono fissati per le ore 10, dopodiché dalle ore 11,15 si comincerà a giocare al calcio d’avvio della maschera carnevalesca fanese del Vulón.

La conclusione del Torneo avverrà attorno alle ore 19, dopo cioè la disputa delle finali per 3°-4° e 1°-2°. Poi si procederà con le premiazioni, impreziositi dalle opere realizzate dall’artista Vito Nucci, e l’immancabile terzo tempo arricchito da musica, ballo e quizzone. Domenica 4 febbraio il weekend proposto dal Fano Rugby proseguirà alle ore 10,30 con la visita guidata alla Fano Marinara, quindi alle 13 ci si ritroverà tutti a pranzo alla Club House rossoblù al "FalconeBorsellino" e dalle 15 ci si sposterà in viale Gramsci per sfilare coi carri allegorici della storica manifestazione fanese. Ha reso possibile questa divertente due giorni a base di touch rugby e Carnevale anche il sostegno di Nuova Plastic Metal, Elettro Systems, Aquaservice e Galdelli Batterie.

b.t.