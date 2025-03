Calcetto. Il Versilia mette in cassaforte la salvezza. Nel femminile torna al successo l’Atletico

Serie B. Ci voleva una vittoria per mettere in cassaforte la salvezza, e vittoria è stata. Il Versilia/Sgs Gestione Servizi liquida 3-0 il Torrita e, a due giornate dal termine e con ben 5 punti di vantaggio, solo una catastrofe potrebbe rovinare il sogno. Successo firmato 3-0 De Angeli, Gambino e Pitondo e che manda in disabilio tutto l’ambiente, come conferma Matteo Paperini: "Vittoria dal valore incredibile. Adesso ci manca un ultimo passettino per conquistare la meritata salvezza".

Classifica: X Martiri 45; Villafontana 38; Balca Poggese 34; Bagnolo 32; Italgronda Prato 31; Boca Livorno 30; Versilia e Arpi Nova Campi Bisenzio 28; Mattagnese 26; Real Casalgrandese 23; Torrita 18; Sangiovannese 7.

Giovanili. La Under 15 vince 4-1 contro Midland (Selis 2, Pretari, Colombo), chiudendo al primo posto nel girone Élite e accedendo direttamente alle semifinali playoff. La Under 13 vince a San Giovanni Valdarno 14-5 (Pinato 4, Maggi 3, Zuppardi F. 2, Neri, Zuppardi D., Pellegrini 3). La Under 19 perde 6-3 contro l’Arpi Nova (Ciccarelli, Lippi e Vagli).

Femminile. Torna al successo l’Atletico Viareggio che batte 8-3 il San Giovanni. Protagonista dell’incontro Giubbolini con un poker (per lei sono 24 le reti in campionato), ma c’è gloria anche per Guizzonato, Vecoli, Di Martino e Fossi. "Bella partita - sottolinea Stefano Battelocchi -. Dopo un primo tempo molto equilibrato, chiuso comunque avanti 3-2, le ragazze sono scese in campo molto più decise offrendo una splendida prestazione".

Classifica: Montebianco Prato 51; Il Decoratore Pistoia 43; Firenze 35; Worange Pistoia e Pantere 29; L’Alter Ego 2.0 27; Gf Rione 20; Follonica-Gavorrano 17; Atletico Viareggio e San Giovanni 13; San Giusto 12; Elba 7.

Sergio Iacopetti