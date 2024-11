Al ’Cardinelli’ Angelini ’brucia’ Sgaravatto. Festa per 400, tra le donne la sorpresa Ianni

Angelini e Ianni i più veloci alla mezza maratona di Pontelagoscuro. Nella mattinata di ieri si è tenuta la quarantacinquesima edizione del ‘Memorial Cardinelli’, manifestazione che ha visto come punto di ritrovo, partenza e arrivo la piazza Bruno Buozzi e la chiesa ‘San Giovanni Battista’. Al via complessivamente quasi 400 partecipanti, tra la competitiva, che l’ha fatta da padrone, e la camminata non competitiva di quasi 6km tra i territori di Pontelagoscuro e Barco. Una gara che ha visto fin dai primi km un testa a testa tra i due atleti ferraresi Daniele Angelini e Andrea Sgaravatto, che è proseguito fin quasi alla fine, con l’allungo decisivo di Angelini, che ha tagliato per primo il traguardo. Nella gara femminile novità assoluta per la gara la giovanissima diciannovenne abruzzese Alice Ianni, che ha staccato tutte alla sua prima gara di mezza maratona. Al termine si sono svolte le premiazioni alla presenza della presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi e il presidente Uisp Emilia-Romagna Enrico Balestra, precedute da un ricordo commosso di Mario Cardinelli e Alberto Borgatti, storici organizzatori della gara. Consegnati i premi agli assoluti uomini con vittoria di Daniele Angelini (Reno Runner) con il crono finale di 1h13.07, precedendo Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 1h13.29 e terzo Antonio Adamo (Team Ingargiola) 1h17.11. Tra le donne, sul gradino più alto del podio Alice Ianni (Atletica Gran Sasso Teramo) 1h28.48, seconda Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 1h31.55 e terza Serena Borsari (Victoria Atletica) 1h31.14. A seguire le premiazioni delle singole categorie individuali.

Al termine la classifica delle società più numerose vinta dalla Quadrilatero, a seguire Corriferrara, Polisportiva Putinati, Polisportiva Ferrariola, Faro Formignana e Salcus Santa Maria Maddalena. La mezza maratona, come detto, ha chiuso le due giornate di appuntamenti sportivi e non solo. Nella prima giornata, si è svolto nella ‘Sala Estense’ un convegno dal titolo ‘oltre la fatica: affrontare l’adolescenza attraverso lo sport’. Si è proseguito al pomeriggio al campo sportivo di Pontelagoscuro, con una partita ‘il calcio in amicizia’ in collaborazione con Fisdir e la seconda tappa del trofeo giovanile di corsa a tappe. ‘Farina del mio sacco’. Mario Tosatti