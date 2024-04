Al challenger di oeiras. Ruggeri fa fuori Gastao e centra i quarti. Obiettivo: punti per il Roland Garros

Ancora un quarto di finale per Samuel Vincent Ruggeri sul circuito challenger. Il ventiduenne bergamasco di Albino, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto nel secondo turno del torneo portoghese di Oeiras (120 mila euro di montepremi, terra battuta) il padrone di casa Gastao Elias (attualmente n°398 Atp ma con un passato da n°57 nel 2016) per 6/2, 6/3, eguagliando il piazzamento ottenuto in gennaio sul cemento di Tenerife, in un inizio stagione in cui Ruggeri è stato promosso nel tabellone principale dei challenger in ben dieci delle undici volte in cui ci ha preparato. Con questo risultato il bergamasco migliora il proprio best ranking (dovrebbe assestarsi intorno al n°267) e continua a coltivare il sogno di entrare nelle qualificazioni del Roland Garros, al via lunedì 20 maggio. Per arrivarci gli occorrono una cinquantina di punti da qui a fine aprile, quando si chiuderà l’entry list: il gruzzolo deve obbligatoriamente passare da almeno un paio di vittorie nel torneo in corso (oggi nei quarti trova l’ostico argentino Francisco Comesana, n°115 del mondo) ed eventualmente riprovarci nel challenger di Roma di settimana prossima. A fargli compagnia nei quarti ci sarà Stefano Napolitano: il milanese d’adozione, reduce dal titolo sulla terra di Madrid che l’ha catapultato al n°125, ha confermato il suo eccellente stato di grazia battendo nel derby azzurro Fabio Fognini per 7/5, 4/6, 7/6(5).

Silvio De Sanctis