Al Cus il festival del minirugby. Trecento persone tra atleti e staff

Domenica mattina gli impianti del Cus rugby saranno pacificamente invasi da centinaia di piccoli atleti che con le loro società parteciperanno al “festival del minirugby” organizzato dalla sezione rugby del Cus Ferrara, su indicazione del Comitato regionale della Federazione.

12 le società iscritte con le squadre under 8, under 10 ed under 12 pronte a darsi battaglia sportiva. Ci sarà anche un torneo dedicato alle “prime mete”, alla categoria under 6 che vede i partecipanti giocare mescolati fra loro nel più puro spirito sportivo.

Hanno dato la loro adesione Cesena, Fortitudo 1901, Imola, Bologna 1928, Blues, Cinghiali del Setta, Castel San Pietro-Medicina, Lugo, Reno Bologna, Pieve di Cento, Rimini ed ovviamente il Cus Ferrara che schiererà formazioni in tutte le categorie.

Come regola vuole, nei festival si gioca senza guardare al risultato; non viene infatti stilata una classifica come avviene nei tornei, ma ogni squadra sostiene un determinato numero di incontri. Ritrovo alle 9 negli impianti e ckick off dei primi match alle 10. Termine attività attorno alle 12,30 e poi il classico terzo tempo per tutti, organizzato dalla sezione rugby che ha messo in campo tutto il proprio potenziale di uomini e mezzi, ci sia da delimitare i campi, seguire i tornei, grigliare salsicce o spinare bevande. Tecnici, dirigenti, genitori, veterani del Cavallo di bastoni e Velenose, sono ai blocchi di partenza. Tutti gli spazi saranno riservati al rugby, i tre campi ad esso normalmente riservati ed anche quelli per calcio e calcio a sette.

Sarà una vera festa, come auspicano i vertici della sezione, che sfrutteranno l’occasione per fare esperienza per il futuro, magari con un occhio rivolto al passato e a quel torneo “Fabrizio Silvestrini” che nel mese di ottobre degli anni ’80 portava a Ferrara il meglio del rugby giovanile nazionale. Il festival farà da preludio al match che vedrà affrontarsi alle 14,30 il Cus Ferrara ed il Parma 1931, nel big match di giornata del campionato di serie C.