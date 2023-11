Al Forte basta un tempo. E sono quattro su quattro

FORTE DEI MARMI – Basta un tempo, il primo chiuso sul 4-0 (4-1 il finale) al Centro Porsche Forte dei Marmi per archiviare la pratica Valdagno e conquistare la quarta vittoria su 4 partite giocate nel campionato di serie A1. Squadre al completo e buona cornice di pubblico nonostante la serata feriale.

Si comincia subito su ritmi elevati con un’occasione per parte nei primi minuti. Il Forte attacca in prevalenza esaltando un ottimo Bovo fra i pali, ma le ripartenze dei veneti sono insidiose. Al 3’ padroni di casa in vantaggio grazie a Ambrosio che in area riprende una sua conclusione respinta. Per la seconda rete della squadra di Bertolucci bisogna attendere i minuti finali in cui i versiiesi, dopo aver costruito molto, prendono il largo: al 22’ doppia rete di Ambrosio che prima sfrutta un assist da dietro porta di Compagno e poi segna con un tiro dal limite su suggerimento di Ipinazar. Non è finita perchè è Compagno con una pregevole azione personale a insaccare al 23’ il 4-0 sul quale si va al riposo.

Nella ripresa controllo impeccabile del gioco di Ipinazar e soci che gestiscono a lungo e creano altre occasioni. Al 16’ viene espulso Garcia, Bovo para il tiro diretto di Compagno e il Forte non sfrutta i 2’ di superiorità numerica. Al 19’ Gnata para a Giuliani il tiro diretto del decimo fallo versiliese e al 20’ Bovo devia contro la traversa una conclusione di Ambrosio. Al 23’ arriva il meritato gol della bandiera del Valdagno, messo a segno da Giuliani, il migliore dei suoi, che riprende un tiro del giovane Tomba parato da Gnata.

La partita finisce qui. Per il Centro Porsche Forte, dopo le fatiche di Champions, una prova convincente in cui è ancora una volta emersa la determinazione della squadra di Alessandro Bertolucci che continua a scalare la classifica. Sabato a Lodi è in programma un’altra sfida classica e dal passato glorioso.

G.A.