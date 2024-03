Al galà Blaze di Imola. Muay thai, bella prova di Argenti

Prato si specializza negli sport da combattimento. Mattia Argenti della Asd Warriors Sports (Team Sparta Muay Thai) di via Silvio Pellico ha rappresentato con onore la nostra città, e la Toscana in generale, al prestigioso galà Blaze disputatosi ad Imola ed organizzato dalla Pro Fighting Imola del Maestro Valentini, ottenendo il primo posto nella categoria -60kg Classe C. Il Blaze è un evento di caratura internazionale al quale partecipano squadre provenienti dall’ Italia e dall’estero. Questo dà ancora più importanza alla prestazione di Argenti, che, contro un forte atleta bolognese è riuscito a vincere tutti i round dimostrando una predominanza assoluta proprio nelle tecniche specifiche della muay thai, la micidiale arte marziale thailandese dove è consentito colpire l’avversario con colpi di pugno, gomito, calcio e ginocchio. Grande soddisfazione per il presidente dell’associazione, Andrea Salimbeni, e per l’istruttore Enrico Verzetti del Team Sparta Muay Thai. Questa vittoria infatti conferma Argenti come uno degli atleti più promettenti in circolazione.

L. M.