Al Gran Galà del tennis romagnolo premiati il Circolo di Massa e la Polisportiva 2000 Cervia

C’erano anche tre circoli ravennati tra i premiati nel Galà del Tennis Romagnolo, festa del tennis tenutasi a Rimini che ha visto la presenza di 19 Circoli e 300 presenti tra giocatori, dirigenti, tecnici e appassionati. E’ stata l’occasione per assegnare il premio alle dieci eccellenze del tennis romagnolo, consegnato dal presidente del Comitato Regionale Fit, Gilberto Fantini. La speciale targa è andata al Ct Massa Lombarda per la vittoria della serie A2 che ha regalato il ritorno nella massima serie, alla Polisportiva 2000 Cervia per il contributo dato al movimento tennistico e ad Enrico Casadei del Tennis Club Faenza, vicecampione del mondo a squadre Over 55. Sono stati premiati anche il Russi Sporting Club e Circolo Tennis Zavaglia Ravenna, per i risultati ottenuti dai loro atlete e per le tante attività organizzate. È stata una serata di grandi emozioni, resa possibile grazie al contributo del Comitato Regionale della Fitp, di Pro-Food e Match Ball Cesena. Il tennis ha imboccato la strada della popolarità con gli ultimi grandi successi dei giocatori di vertice.