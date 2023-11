Al palaindoor il 17 e 18 febbraio. Assoluti indoor in città anche nel 2024

Sarà una Dorica tricolore, nell’atletica, anche il prossimo inverno. Il capoluogo marchigiano ospiterà di nuovo quattro Campionati italiani, compreso il massimo evento nazionale al coperto, nella stagione delle Olimpiadi. Il Palaindoor sarà nuovamente la sede principale dell’attività nazionale al coperto per l’atletica leggera. Sono stati definiti luoghi e date di alcune delle principali manifestazioni per la prossima stagione agonistica. Gli Assoluti indoor si svolgeranno il 17 e 18 febbraio, per la diciassettesima volta nell’impianto in via della Montagnola. L’evento sarà preceduto come di consueto dai Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23), previsti il 3 e 4 febbraio, oltre che dai Campionati italiani allievi (under 18), in programma il 10 e 11 febbraio. Ma la città di Ancona accoglierà poi i Campionati italiani master indoor e invernali di lanci, in quattro giornate dal 22 al 25 febbraio, al Palaindoor e nell’adiacente campo Italico Conti per un totale di quattro weekend consecutivi di gare.