Al parco Marecchia. A ruota libera bike fest. Una giornata sui pedali

Sarà una giornata interamente dedicata alla bicicletta, quella di domenica al Parco Marecchia di Rimini. È ‘A ruota libera bike fest’, evento organizzato dal Comitato riminese del Csi che si sviluppa in occasione di ‘Balla la liberazione’, la quattro giorni di festa, musica e street food che si terrà tra domani e domenica al parco della Serra Cento Fiori, all’interno del Parco XXV Aprile. Con la collaborazione delle società di ciclismo del territorio, il Csi ha organizzato una manifestazione non agonistica e dedicata a tutte le fasce d’età. L’area, che sarà allestita con circuiti di mountain bike, salti, giochi e una ‘pump track’ (una pista in legno omologata con curve e dossi), prenderà vita fin dal mattino. Alle 8 la partenza del giro Bdc, mezz’ora dopo quello in mountain bike e quello gravel. Poi le bici storiche, i percorsi tecnici dedicati ai ragazzi delle elementari e delle medie e tanto altro ancora. Alle 14.30 una tavola rotonda su ciclismo e sicurezza, alle 16 un’altra su allenamento e nutrizione. In mezzo si parla di Tour con l’assessore Lari. "Sarà una giornata che mette insieme tutti gli appassionati di bicicletta – dice il presidente di Csi Rimini, Gabriele Rossi –. Tutti accomunati dalla stessa passione. Ci aspettiamo grande partecipazione". Il tutto all’interno di ‘Balla la liberazione’, organizzato dalla Cento Fiori. Domani esibizione di Lo Stato sociale, venerdì Legno in concerto, sabato dj set di Velvet e Slego. "Col Csi e il bike fest una convergenza naturale di intenti" dice Cristian Tamagnini, il presidente della cooperativa Cento Fiori.