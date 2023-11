Al Royal Golf La Bagnaia Costanza Alessandri si aggiudica la Morellino di Scansano Cup

Il campo appena nominato ai travel awards più bello d’Italia, il Royal Golf La Bagnaia, è stato palcoscenico della Morellino di Scansano Cup, gara del circuito World Amateur Golf Challenge che determinerà i giocatori che, alla coppa del mondo per dilettanti, rappresenteranno l’Italia. La formula medal, nella quale ogni buca va giocata sino a quando la palla termina in buca, non ha intimorito i giocatori. Costanza Alessandri ha vinto la gara con 81 colpi. In prima categoria Maurizio Martini (75) ha vinto l’avvincente testa con Alfonsus Peels che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda categoria Ray Tarantino Gotti (67) ha preceduto Vincenzo Dinardo (72), in terza Leonardo Mastrantoni (68) ha avuto la meglio su Fausto Mariucci, appaiato nel punteggio. Premi speciali a Enza Pagnotta (78), miglior lady, e Giovanni Soldaini (79, senior).

Andrea Ronchi