Al Tittoni un weekend nel segno del motocross. Scendono in pista i migliori piloti nella seconda prova del campionato italiano Prestige

Dopo il successo dell’anteprima di ieri ai Viali Valentini, tra oggi e domani è in calendario la seconda prova del campionato italiano di motocross Prestige, con la prima del campionato nazionale femminile, organizzata al Tittoni dal Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli, protagonisti i migliori piloti dei comparti MX1, MX2 e del binomio Fast, capilista lo svedese Isak Gifting, Valerio Lata, Emilio Sentieri, Francesco Bellei. Ci saranno anche Kiara Fontanesi, campionessa in carica nel Femminile che comincerà proprio al Tittoni, e Alessandro Lupino, con la nuova Ducati, antagonista numero uno di Gifting. Per il motocross, questa è la competizione più importante della giornata agonistica. Il Tittoni costituisce un palcoscenico all’altezza della levatura dell’evento e il "Fagioli" ha mobilitato tutto il proprio organico per confermare l’eccellenza del suo impegno. L’odierno programma prevede dalle 8.30 alle 11 le operazioni preliminari e a seguire le fasi di qualificazione. Domani avranno inizio alle 8.30 le corse che, dopo un intervallo, proseguiranno per concludersi nel pomeriggio: ultima partenza alle 15.55. Prezzi dei biglietti d’ingresso (oggi gratuito): 25 euro, 20 per i soci Fmi, special guest Ducati, donne, ragazzi 13-16 anni.

Gianfilippo Centanni