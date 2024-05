Al triathlon Marconi. Lorenzon e Cavallini dominano le prove

Quasi trecento iscritti e un grande successo per il Triathlon Marconi, la prova organizzata dalla Polisportiva Porta Saragozza e da Alberto Lodi. Quinta edizione di una manifestazione alla quale hanno preso parte 50 donne e 10 staffette. In campo maschile successo per Marco Lorenzon in 1.55.26 davanti a Marco Barison e Stefano Rigoni, vincitore della precedente edizione. In campo femminile successo per Denise Cavallini in 2.08.54. Alle sue spalle Elisa Marcon e Giorgia Messori.

La gara assegnava il titolo di campione regionale sulla distanza olimpica con scia consentita in bici. Grande soddisfazione per la Polisportiva Porta Saragozza che ha messo in campo un centinaio di volontari. Al resto ci ha pensato il meteo.