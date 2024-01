Al via la fase nazionale. I Condor volano sul serio

Il primo grande successo nella rinascita dei Condor Grosseto è arrivato: i ragazzi di coach Del Dottore hanno battuto in trasferta i Sirbons Cagliari per 50-7 e si sono aggiudicati un posto nelle semifinali nazionali del campionato di football americano a sette. Un obiettivo molto importante, visto che solo pochi mesi fa la squadra stava muovendo i primi passi. "Entrare nella fase finale del campionato – spiega Luca Del Dottore – era un obiettivo a cui pensavamo e che volevamo centrare. Adesso che è arrivato, chiaramente, non ci vogliamo fermare e ce la metteremo tutta per conquistare la finale. Ci aspettano due settimane importanti di allenamento, per preparare al meglio la semifinale contro i Red jackets Sarzana, squadra molto forte".

A Cagliari la gara è stata decisamente a senso unico e il primo tempo si è chiuso sul 36-0. Secondo tempo che si apre con la regola "mercy rule", che si applica quando c’è un divario di 35 punti fra le due squadre, con il tempo che non viene più fermato.

I punti sono stati segnati da Stefano Setti, una corsa e un lancio, da Emilio Tesi su corsa, da Giuseppe Gerardi, sempre su corsa, da Carlo Garbarino, un passaggio e una corsa, da Riccardo Setti su passaggio e da Rocchi con due trasformazioni da due punti. Benissimo anche i quarterback: due lanci da touchdown per Tommaso Castelli e un lancio per Alessandro Pula.