Al via, tra le tante iniziative, le iscrizioni per la vacanza al mare ’Beach Camp’. Sport, natura e volontariato. Tutte le offerte di Heron

La cooperativa sportiva

Heron si prepara al meglio per l’estate con tante proposte educative all’insegna dello sport, dello stare insieme e con un ventaglio più ampio di proposte per diverse fasce d’età. Hanno già preso il via le iscrizioni per la consueta vacanza al mare ‘Beach Camp’ e ai centri estivi, attivi sui territori di Reggio, Bagnolo in Piano e Correggio (per info: 0522/088278 oppure consultando il sito www.progettoheron.it). Si tratta di servizi per le famiglie che cercano non solo soluzioni di continuità scolastica, ma anche attività speciali pensate per i propri figli con tanto sport, passeggiate in natura, laboratori ricreativi e piscina. La grande novità sarà poi l’utilizzo di spazi più ampi e nel verde quali la scuola Elsa Morante e il Circolo Villaggio Stranieri, coadiuvati dalle Accademie di Quartiere. Oltre ai servizi che coinvolgono bambine e bambini di età prescolare, scuola primaria e primi anni delle medie, Heron ha voluto ampliare, anche per questa stagione, il ventaglio di possibilità per l’età adolescenziale, con l’obiettivo di tenere i giovani vicini al mondo dello sport e dell’educazione. Specialmente in un momento storico particolare cercano nuove certezze e risposte ai loro interrogativi, la cooperativa ha riproposto il progetto ‘Peer to Play-giovani educatori crescono’, una possibilità di formazione personale per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco con il volontariato estivo. Con il progetto ‘Slang-Sport Language’ invece, Heron gestisce quattro dei sette centri sportivi in partenza questo mese: negli spazi civici dei nostri quartieri quali skatepark, parchi pubblici e piste polivalenti, si pratica attività motoria all’aperto con tutti i ragazzi che hanno voglia di unirsi.

f.p.