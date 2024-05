Albinea d’argento ai campionati europei

Mezzo ribaltone c’è stato: le juniores di Albinea hanno vinto la medaglia d’argento ai campionati europei di pattinaggio artistico che si chiudono oggi al PalaBigi, migliorando il risultato dei campionati italiani dal quarto al secondo posto. Anche la squadra mista bolognese ribalta tutto, non si accontenta più dell’argento tricolore e va addirittura a laurearsi campione d’Europa, mentre Monza campione d’Italia finisce terza. Vince Bologna con p. 62.58, su Precision Team Albinea con 55.05 e sul Monza Precision Team a 51.23. Molto staccate le due formazioni israeliane di Olon, "protette" da alcune volanti della Polizia, ma senza alcun tipo di problema. Nessun allarme neanche per le bandierine con i teschi sventolate dal clan di Albinea, in quanto lo spettacolo delle reggiane aveva come tema… Jolly Roger e i pirati dei Caraibi. Podio tutto italiano, dunque, che fa seguito alle tre formazioni azzurre che salgono sul podio nei quartetti cadetti: prima l’Alusia Marigliano con punti 39.37, su Bondeno a 37.83 e Artiskate Verona con37.58. "Siamo super soddisfatte – dice Giovanna Galuppo, da tanti anni alla guida tecnica di Albinea – torniamo sul podio europeo giovanile dopo sette anni, ma nel 2017 fu un bronzo, mentre oggi è un argento davanti alle campionesse italiane".

Che gara è stata?

"Per noi un’ottima prestazione, condita con un ottimo punteggio. Quindi le ragazze hanno fatto bene, diciamo in proprio per le qualità che hanno e poi nel confronto con le avversarie hanno dimostrato di aver raggiunto un eccellente livello tecnico. Abbiamo lavorato tanto per arrivare qua e sottolineo il fatto che sono tutte studentesse dai 14 ai 18 anni impegnate negli studi". Da quarte tricolori a seconde in Europa con le junior, da quarte tricolori… a quale piazzamento con le senior impegnate alle 14,50?

"Qui è tutto più complicato, un po’ perché siamo in nove a giocarci il titolo europeo, perché ci sono le tedesche che di solito sono molto brave e un po’ perché noi questo team lo abbiamo praticamente azzerato per ripartire da capo dopo il cambio generazionale. E questi esercizi non si improvvisano, ci vogliono anni di prove e cura dei particolari. Ciò non toglie che anche le senior si sono preparate bene e dunque ce la giochiamo".

Vediamo un po’ il programma odierno di un campionato che ha visto al via 74 squadre di otto nazioni (Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Israele e ovviamente Italia). Oggi, giornata di chiusura, con il Precision Senior e dunque Albinea dalle 14,50, Quartetti junior dalle 16,25, Grandi Gruppi alle 17,40; poi premiazioni e cerimonia di chiusura.