"Alessandro Caruso trionfa al TM Open by Taylor Made a Le Fonti"

A Le Fonti si è svolto il TM Open by Taylor Made. La gara è stata vinta da Alessandro Caruso con 77 colpi. Alessandro Ziron e Roberto Gambarota si sono imposti nelle categorie nette. La 9 x 4° su nove buche è stata vinta da Davide Della Giacoma, seguito da Vittorino Romagnoli e Lorenzo Lancellotti. Era in programma anche la Double Monkey a coppie, con in palio la finale nazionale. Lamberto e Federico Finali hanno trionfato con 71 colpi. Nella categoria netta super Stefano Lelli e Alessandro Marcolin che hanno lasciato a tre lunghezze Antonella Fantuzzi e Giulia Tessarin. Sul podio Pierangelo Bassi e Massimo Stefani.