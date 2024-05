Alessandro Chellini trionfa al torneo di tennistavolo ad Arezzo

Grande soddisfazione per il valdarnese Alessandro Chellini al torneo di tewnnistavolo che si è tenuto ad Arezzo nella giornata di sabato scorso.

Chiellini infatti ha preso parte alla competizione Open nel capoluogo, Over 3500, vale a dire sopra alla 3500esima posizione in classifica generale). Il giovane pongista - classe 2014 - è riuscito a classificarsi la primo posto dopo un ottimo cammino. Chiellini infatti ha sconfitto anche avversari sulla carta più forti e ben più esperti come ad esempio il pistoiese Luigi Tosi, numero tre del torneo. Grande soddisfazione sia per l’atleta che per la sua società, il tennistavolo Valdarno, per questo risultato che va ad impreziosire la sua bacheca personale e anche quella del proprio club.