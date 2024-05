Alla scoperta della palestra di castel di casio. Pugilistica Alto Reno Michele Adduci, una piccola grande scuola della noble art

C’è una palestra di pugilato che sta facendo parlare sempre più di sé incastonata fra i bei monti di Castel di Casio. Stiamo parlando della Pugilistica Alto Reno Michele Adduci, nascosta nel piccolo comune bolognese a fianco di Porretta, che dopo neanche vent’anni di attività è già una bella realtà sportiva e non solo perché porta avanti bene anche il delicato discorso dell’integrazione sociale dei giovani. L’artefice ha un solo nome: Emanuele Orlando, detto semplicemente Lele, cresciuto come pugile nella famosa palestra Quero-Chilorio di Taranto. "Lì ho imparato i rudimenti del mestiere disputando cinquanta combattimenti prima di appendere i guantoni al chiodo – ricorda il maestro cinquantaduenne –, però la passione per questo bellissimo sport e per i suoi ideali più puri e veri è rimasta profondamente radicata in me tanto da spingermi a condividerla ogni giorno con i miei allievi, oltre naturalmente che con i miei figli Sofia e Tommaso di cui sono molto fiero".

