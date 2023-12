Alle 17.30 al teatro pergolesi: tra i possibili partecipanti anche l’ad dell’inter beppe marotta. ’AtlEticamente insieme’: ecco l’appuntamento con la Fondazione Cardinaletti

La location, come si dice oggi, è la più prestigiosa che si possa trovare in città, il Teatro Pergolesi nel cuore del centro storico, l’appuntamento è per le 17.30 – fine serata prevista intorno alle 20 – i protagonisti sul palco, secondo usi e consuetudini della Fondazione Gabriele Cardinaletti, tutti da scoprire. La delegazione jesina continua ad essere tra le più nutrite e rappresentate all’interno della Fondazione, inevitabile che qualcuno dei soci storici Roberto Mancini, Mason Rocca, Lupo Rossini siano obbligati al forfait per motivi puramente geografici pur non facendo mancare la loro vicinanza al progetto che da un trentennio fa parlare di se a livello nazionale per ricchezza di iniziative e impegno sociale. La fondazione cara ad Andrea Cardinaletti conta al momento diciotto soci onorari – oltre ai tre già citati anche Luca Marchegiani, Stefano Cerioni, Elisa Di Francisca Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Michele Maggioli e i cinque che hanno assicurato la loro presenza Josefa Idem, l’amministratore dell’Inter Giuseppe Marotta, Francesca Porcellato, Andrea Zorzi, Paola Protopapa. La Fondazione promuove l’integrazione sociale attraverso i valori dello sport in particolare attraverso iniziative che puntano a ridurre e a rimuovere gli ostacoli fisici per garantire pari opportunità a tutte le persone che desiderano praticare sport. AtlEticamente insieme – ritorno al futuro è l’appuntamento della Fondazione alla città per presentare l’attività della Fondazione e presentare i progetti futuri – il prossimo è previsto in primavera.

Gianni Angelucci