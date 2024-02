Alle Pavoniere. Saturday Wine Trophy. A trionfare è Falvo

Sabato scorso, accompagnati da un clima estivo, i golfisti pratesi sono scesi in campo per il Saturday Wine Trophy, giocato sulla distanza di nove buche. Il fiorentino Alfredo Falvo ha vinto con 38 colpi, due oltre il par. In prima categoria Andrea Marotta (20) ha superato di misura Michele Jermann (19) mentre in seconda Andrea Roberto Godi ha ottenuto un ampio successo grazie a un’ottima prestazione e ben 22 punti, seguito da Riccardo Consorti (19). Domenica un centinaio di giocatori sono scesi in campo a coppie nella tappa del Voucher & Travel Tuscany Taste. La gara dava la possibilità di giocare da soli, evento inusuale perché non dà possibilità di recupero in caso di errori. Lo ha fatto Alessio Faggi che è stato autore di una giornata perfetta imponendosi con 74 colpi. Nella categoria netta giornata memorabile per Luca Mosca e Marco Barluzzi che hanno realizzato ben 47 punti lasciando a sei lunghezze Jacopo Bigiarini con Eleonora Bernardi. Premio miglior coppia mista a Riccardo Bagni e Costanza Alessandri Costanza (39).

Andrea Ronchi