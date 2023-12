All’evento al Paladozza di Bologna c’erano un migliaio di atleti. Doppio oro in Coppa del Mondo per la ferrarese Ghirardini

Si è conclusa nel fine settimana la seconda edizione della Coppa del Mondo targata United Nation Aerials, che ha ospitato circa un migliaio di atleti internazionali.

La competizione è stata organizzate da Italia pole and aerial con il patrocinio del Coni e si è svolta al Paladozza di Bologna, le discipline in gara erano pole dance, cerchio aereo, tessuti aerei e attrezzi aerei misti.

La giuria, composta da artisti e performers di fama internazionale, e l’organizzazione sono stati impegnati in 3 intensissimi giorni di gara.

A portare a casa un doppio oro categoria master 40 sia nella disciplina pole art che nel cerchio aereo è la ferrarese Federica Ghirardini (nella foto sul podio).

Insegnante presso la palestra Flygym di Ferrara, che vanta una squadra agonistica di oltre 10 atlete, Federica è tecnico riconosciuto dal Coni e impegnata in diversi progetti tra cui la formazione istruttori per MSP Italia.

Le sue prestazioni hanno ottenuto il punteggio di 215 per la pole dance e 279 per il cerchio aereo e le sono valse un meritatissimo primo posto in entrambe le categorie.

re. fe.