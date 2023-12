"Amen Bc Servizi Arezzo schianta la capolista Swag Cecina: due punti d'oro!"

AREZZO

Una Amen Bc Servizi Arezzo superlativa schianta la capolista Swag Cecina al PalaEstra e conquista due punti d’oro. Mercoledì sera la squadra di coach Evangelisti si è fatta il bel regalo di Natale concedendo al miglior attacco del girone appena 64 punti e realizzandone 72 che significano vittoria meritata in una partita condotta dall’inizio alla fine. La Sba infatti parte subito bene infilando un parziale di 10-0 nel primo quarto che garantisce il vantaggio minimo (19-18) al primo mini-intervallo. All’intervallo lungo il vantaggio diventa di quattro punti (38-34) grazie anche un incontenibile Iannicelli (nella foto), 16 punti totali e in costante crescita da inizio anno. Nel terzo quarto gli ospiti provano a coinvolgere di più il miglior realizzatore del girone, Turini, ma la Sba stringe i denti e resta davanti anche se di un solo possesso (51-49). L’equilibrio regna anche nell’ultima frazione, ma le triple di Toia prima e Rossi poi, unite a una grande intensità difensiva, scavano il divario decisivo facendo esplodere il palazzetto.

Alla sirena, Arezzo dedica la vittoria al compianto telecronista e tifoso Carlo Benucci, ricordato con un minuto di silenzio prima della palla a due. Ora è tempo di pausa natalizia: al rientro l’Amen Bc Servizi Arezzo sarà di scena domenica 7 gennaio a Siena contro la Virtus Stosa, nuova capolista del girone, a caccia di un’altra impresa. Certo è che il 2023 si è chiuso alla grande per i ragazzi di coach Evangelisti con una carico di punti e di entusiasmo per per provare ad allungare il più possibile sulle squadre attualmente in cosa al gruppo.

Luca Amorosi