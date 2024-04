Amichevole di lusso. Il Bbc sfida la Nazionale

E’ fissato per le 15 di oggi il playball tra il Bbc Grosseto e la nazionale azzurra Under 23. Sarà lo stadio Jannella il teatro di questa importante amichevole che la squadra biancorossa disputerà in preparazione del campionato. Lo stadio maremmano terrà dunque a battesimo il programma "Club Italia LA28", dopo aver accolto durante tutta la settimana il raduno del primo nucleo di giovani e giovanissimi atleti sui quali lo staff azzurro punta in prospettiva qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il gruppo di tecnici impegnato in questo primo appuntamento in Maremma, condotto dal Responsabile per lo sviluppo Gianguido Poma, è composto da Michele Gerali, Christian Gnudi, Stefano Cappuccini, Alberto D’Auria, Carlo Del Santo, dai pitching coach Rolando Cretis e Roberto Corradini. Il Bbc potrà schierare anche Sergio Martini, Rushted Tomsjansen e Antonio Noguera, gli ultimi tre arrivi in ordine di tempo. Il manager Oberto potrà dunque schierare il bomber italo-venezuelano e l’esterno antillano che tanto bene hanno fatto lo scorso anno e anche il rilievo mancino Noguera, punta di diamante del mound biancorosso. Ultima amichevole prima del campionato sarà il 13 a Potenza Picena contro il Macerata (doppio incontro). In quell’occasione ci saranno anche i tre stranieri cubani che arriveranno in settimana.