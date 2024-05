Ana Carrasco vola nei test. Evan Bros ha il suo asso

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il primo Campionato del Mondo di motociclismo femminile – con tutta l’ufficialità della Dorna e parallelo al Mondiale SuperBike – potrebbe prendere la via dell’Italia, direzione Ravenna. Infatti, Ana Carrasco è stata la migliore in assoluto nella due giorni di test, i primi ufficiali con tutte le ragazze che partecipano al mondiale, tenuto questa settimana sul circuito di Cremona, dove si correrà il 21 e 22 settembre. E Ana Carrasco pilota la Yamaha R7 – come tutte le concorrenti – messa a punto dalla scuderia ravennate Evan Bros, dopo l’accordo raggiunto lo scorso inverno tra la centaura spagnola e il team romagnolo già campione del mondo in SuperSport, campionato cui partecipa anche in questa stagione.

Il debutto nel Mondiale arriverà proprio in casa Evan Bros, ovvero al Gp dell’Emilia Romagna a Misano a metà giugno. Tra l’altro la Carrasco è l’unica tra le partecipanti alla rassegna iridata, ad aver già vinto un Mondiale, in SuperSport300 (correndo con i ragazzi) e gareggia da 10 anni al massimo livello, equamente divisi tra i due paddock. Carrasco ha fatto segnare il miglior tempo sia nella prima, sia nella seconda giornata dei test. La spagnola ha fermato il crono sul 1’45’’949 il primo giorno, abbassando poi clamorosamente il tempo nella seconda giornata, sino al notevolissimo 1’41’’446. Staccata di 675 millesimi, la rivale più pericolosa, Roberta Ponziani e di oltre 1’’ Sara Sanchez. "Sono davvero molto contenta – ha detto a fine test la stessa Ana Carrasco –soprattutto per l’ottimo lavoro svolto insieme al team. Cremona era un tracciato nuovo per me, quindi ho dovuto lavorare su ogni singola curva, ma il risultato mi soddisfa. Sono felice di fare parte di questo campionato, e il primo round andrà in scena in una pista che adoro come Misano, quindi non posso che essere davvero carica e motivata".

u.b.