Ancora il Monza sulla strada del Sarzana. Sfida di campionato per blindare il 4° posto

Una vittoria per blindare il quarto posto della classifica del campionato di serie A1 e poi attendere gli sviluppi di questo finale della stagione regolare per poi buttarsi negli attesissimi play off scudetto. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha la possibilità di mettere al sicuro l’ottimo risultato nella sfida in programma questa sera al palazzetto di piazza Terzi contro il Monza. Ancora i brianzoli dunque sulla strada dei rossoneri che già li hanno sfidati all’andata in campionato e anche nella doppia partita di Ws Europe Cup battendoli in tutte le tre occasioni. In maniera addirittura travolgente nel doppio confronto europeo, ultimo dei quali disputato venerdì scorso in Brianza che ha spalancato l’accesso alla finale a quattro ai sarzanesi che affronteranno Igualada.

Il divario è sembrato comunque evidente ma il tecnico Paolo De Rinaldis e il presidente Maurizio Corona di fronte alle partite apparentemente facili richiamano sempre il gruppo all’attenzione anche se la maturità dimostrata dalla squadra in questa stagione è davvero eccellente. Ancora ci sono soddisfazioni da raggiungere prima del bilancio, comunque già positivo e con due fronti ancora aperti. Peccato soltanto per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro Amatori Lodi perchè visto il rendimento e la solidità i rossoneri avrebbero davvero potuto essere ancora in corsa su tre diverse competizioni.

Contro il Monza, stasera alle 20.45 al Vecchio Mercato, si penserà soltanto a mettere punti in cascina per tenere alle spalle le inseguitrici al quarto posto alle spalle del Follonica. Anche se con i maremmani il conto potrebbe essere saldato nella final four di Ws Europe Cup. Hockey Sarzana Gamma Innovation che affronterà questo finale a tutta forza pensando comunque già alla prossima stagione sapendo che dovrà salutare Joaquin Olmos un ragazzo dal talento cristallino e davvero un elemento sul quale l’hockey europeo oltre che argentino potrà fare affidamento e anche il connazionale Jeronimo Garcia che in due stagioni ha dato molto all’ambiente rossonero. Il club è già al lavoro per sostituirli con altri elementi di spessore, facendo leva sulla competenza di tecnico e presidente oltre che dei buoni rapporti sempre aperti soprattutto con l’Argentina.

