Ancora ottimi risultati. Compagnia Maremma Arcieri al top

La Compagnia Maremmana Arcieri colpisce ancora: i ragazzi grossetani hanno colto quattro primi posti, tre secondi posti e quattro terzi posti ospiti degli amici della compagnia Ugo di Toscana. La squadra Olimpico Ragazze (Vittoria Capuccini, Sara Fruscoloni e Serena Pepi), ha realizzato il nuovo record italiano nella specialità doppio 72. Con il punteggio di 3766, supera il precedente record (sempre da loro detenuto) di 3682. Sempre nella stessa gara sono saliti sul podio: tanti atleti. Primo Matteo Bilisari nell’Olimpico Senior maschile; prima Ilaria Tognozzi nell’Olimpico Allieve e per Martina Bertoldi nell’Olimpico Giovanissime. Secondo posto per Vittoria Capuccini nell’Olimpico Ragazze, per Daniele Tognozzi nel Nudo Master maschile e per Patrizio Pepi nel Nudo Senior maschile. Terzo posto per Maurizio Rossi nell’Olimpico Master maschile, Niccolò Mazzuoli nell’Olimpico Allievi maschile, Alessia Bilisari nell’Olimpico Allievi femminile, Sara Fruscoloni nell’Olimpico Ragazze.