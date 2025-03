Ancora sconfitta invece la formazione di pallanuoto. Swim Project Codigoro. Brave le baby a Forlì

Le atlete di tutte le categorie della squadra di nuoto sincronizzato di Swim Project Codigoro, accompagnate dalla loro allenatrice Gaia Cantelli, hanno partecipato alla tre giorni dei campionati nazionali primaverili Uisp di nuoto sincronizzato nella piscina comunale di Forlì. Ben 750 le atlete provenienti da tutta Italia, confrontatesi nell’intenso programma concluso domenica per conquistare il titolo italiano. Ottimi i risultati delle nuotatrici codigoresi, e fra tutte Aurora Spadon, 8 anni, che vince l’oro negli "Obbligatori a Modo Mio" categoria Esordienti C, diventando campionessa d’Italia su un totale di 25 atlete di categoria, riuscendo a primeggiare nell’esercizio degli obbligatori, dove i giudici hanno valutato l’esecuzione delle varie figure base del nuoto sincronizzato. Bronzo Gioia Bui e Giorgia Alina Purdea, 10 anni, giunte al terzo posto nel Duo Esordienti B e bronzo per Benedetta Pennini, 11 anni. Terzo posto anche per Matilde Rozzarin, 14 anni, nella categoria Solo Ragazze livello 3. Buoni complessivamente i piazzamenti di tutte le atlete partecipanti: negli "Obbligatori a Modo Mio": categoria Esordienti B, Diletta Franco si classifica 12ª, Giorgia Alina Purdea 17ª e Gioia Bui 28ª; categoria Esordienti A livello 2, Sara Mazzoni si classifica 13ª, Benedetta Pennini 16ª. Nella categoria Ragazze livello 2, Emma Piffanelli si classifica 21ª, e Carlotta Amadei 39ª; nella categoria Ragazze livello 3, Matilde Rozzarin si classifica 6ª. Nella categoria esordienti A, Sara Mazzoni si classifica 4°, nella esordienti B, Diletta Franco si classifica 6ª e Giorgia Alina Purdea 12ª; nella categoria Ragazze livello 2, Carlotta Amadei si classifica 17ª; nella categoria Assolute livello 2, Emma Piffanelli si classifica 5ª. Nella categoria Esordienti A livello 2, Sara Mazzoni e Benedetta Pennini si classificano none e nella Ragazze livello 2, Carlotta Amadei ed Emma Piffanelli si classificano ventesime. Infine, la squadra di serie C della Swim Project Codigoro perde di misura per 12-10, lo scontro per l’ultimo posto e spreca una grande occasione, fuori casa a Mantova per guadagnare i primi 3 punti.

c. c.