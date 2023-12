Andrea Costa a Taranto. Per Ozzano chiude domani la prevendita

Forse non è stata la migliore Andrea Costa di questa stagione quella vista domenica contro Vicenza, ma comunque ancora una volta vincente. E alla fine della fiera è questo quello che conta, come ha sottolineato con puntuale pragmatismo anche coach Emanuele Di Paolantonio. "Ai ragazzi ho detto che nella mia prima esperienza da assistente ho avuto la fortuna di vedere da vicino Mario Boni e lui dopo ogni vittoria era solito dire che è sempre meglio vincere che perdere: credo sia il riassunto di questa partita. Non abbiamo fatto una bella partita, anzi a larghi tratti insufficiente, pagando anche le minori rotazioni per i falli di Aukstikalnis e l’infortunio di Sorrentino. Ma era importante essere solidi e portarla a casa lo stesso. Siamo contenti del risultato perché ora in maniera impronosticabile siamo al 50% di vittorie battendo un’altra diretta rivale per la salvezza. Al netto della situazione falli, del punteggio e di tutto il resto, quello che contava era portare a casa la nostra sesta vittoria stagionale". Un risultato che conferma il buon andamento biancorosso. "Stiamo lavorando bene, ognuno ha fiducia in sé e nei compagni: dobbiamo continuare così".

L’infortunio di Sorrentino alla caviglia destra sarà valutato in questa settimana, segnata dal doppio impegno, domani a Taranto e domenica con Ozzano. Proprio per il derby con Ozzano (domenica alle 18 al PalaRuggi) parte la prevendita. I biglietti hanno un prezzo di 15 euro per il settore curva (12 euro il ridotto dai 12 ai 16 anni) e 25 per il parterre (20 il ridotto) e sono acquistabili nella sede di via Valeriani fino a domani dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17. Per i tifosi ospiti (ingresso piscina) il biglietto sarebbe a 15 euro ma per l’esigua disponibilità di tagliandi ospiti (25 alla fine quelli concordati) disposta dalla Questura (per limitare i contatti tra le due tifoserie organizzate) la società ozzanese ha deciso di evitare la prevendita ai suoi tifosi. La biglietteria ospiti domenica al Ruggi sarà chiusa.