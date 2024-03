Angelini in maglia azzurra. Sogna le Olimpiadi a Parigi

Quasi quasi, la vittoria di sabato del Campionato Italiano di duathlon sprint, passa in secondo piano. Lo spezzino Samuele Angelini, portacolori delle Fiamme Oro, dal mese scorso è stato infatti inserito nella cosiddetta ‘lista olimpica’ per Parigi, riserva dei due atleti titolari qualificati nel triathlon per le Olimpiadi (Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla). Una notizia molto importante, arrivata con una comunicazione dalla Federazione italiana Triathlon, in riferimento alla 33ª Olimpiade di scena in Francia. La squadra olimpica maschile è composta da 5 elementi tra i quali c’è Angelini, che dunque proseguirà con la nazionale rosa olimpica nel circuito delle gare di Coppa del Mondo fino a giugno, valide per il punteggio di eleggibilità olimpica, ovvero la posizione ranking mondiale che consente la partecipazione alle Olimpiadi. In sede olimpica, oltre alla gara individuale, è prevista per Nazioni la staffetta Mixed Relay, per la quale Samuele resta disponibile insieme ad altri due atleti (Alessio Crociani delle Fiamme Azzurre e Nicola Azzano dei Carabinieri). Tornando al tricolore di duathlon sprint, nello spettacolare autodromo internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, dopo i titoli nel 2022 e 2023, Angelini ha battuto con un allungo decisivo nel finale, a pochi metri dal traguardo, proprio Pozzatti.

"Vincere è sempre difficile – spiega Angelini – confermarsi ancora di più". Ha ragione. Sul terzo gradino del podio Lorenzo Pellicciardi del Raschiani Triathlon Team (primo, però, nella categoria Under 23). La gara è stata davvero appassionante, in quella pista di Formula 1. Il gruppo compatto si allunga nei primi 5 chilometri di corsa, sotto la spinta di un gruppo di una decina di concorrenti tra i quali Angelini, Pesavento, Pozzatti, Pelliciardi, Astori, Gambitta e Di Basilico. Nell’ultimo chilometro di corsa prima della T1, i favoriti Pozzatti e Angelini provano lo strappo e determinano la fuga a quattro nel ciclismo accompagnati da Di Basilico e Giovannini. I battistrada non riescono a resistere al rientro di un gruppo di una decina di atleti trainati in particolare da Nicola Duchi (Doloteam) e vedono azzerarsi i 20 secondi di margine. Quindi, tutte le emozioni si spostano nella corsa, dove Angelini parte subito forte e si scrolla il gruppo dopo la T2. Resiste Pozzatti, in ottima forma, che è costretto a forzare per ricucire il margine. I due si giocano così la vittoria nell’ultimo chilometro, però Angelini cambia passo, vola via negli ultimi metri di gara e vince a braccia alzate. Ed è tris. "All’Autodromo di Imola, stessa location, stesso tracciato – dice Angelini – ed un’altra volata per risolvere la gara contro un grandissimo atleta che ammiro molto". Angelini ieri, è partito per partecipare alla tappa di Coppa del Mondo in programma ad Hong Kong, per questo motivo la competizione in Emilia Romagna è stato senza dubbio un buon test psicofisico. Altre due tappe sono previste tra aprile e maggio, mentre a giugno, con la rosa olimpica, sarà a Livigno in preparazione della gara olimpica. Forza Samuele!