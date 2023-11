ANNULLATA PER L’ALLUVIONE. Niente "Scarpirampi». È rimandata al 2024

La trentesima edizione della "Scarpirampi", inizialmente prevista per domenica prossima, non si terrà. Lo ha annunciato Silvano Melani, organizzatore della competizione podistica e ciclistica, facendo presente che la kermesse si terrà comunque il prossimo anno. "Non ce la sentiamo di far partire la manifestazione – ha spiegato - tra l’altro lo start doveva essere proprio da Santa Lucia dove è tracimato il Bisenzio e nelle zone dove ci sono stati gli smottamenti. Molti dei volontari hanno subito danni e sono in difficoltà, quindi il comitato organizzativo ha deciso di stare vicino alla popolazione che ha subito questa tragedia". Alla base della scelta c’è quindi la volontà di manifestare solidarietà ai pratesi colpiti dall’alluvione. La gara sarà ad ogni modo ri-calendarizzata a breve: nella migliore delle ipotesi potrebbe svolgersi infatti il prossimo gennaio. Quando tutto sarà ormai alle spalle.