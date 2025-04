Antonio Licata sfida Patrizio Moroni per il titolo italiano dei pesi welter a Ferrara

Una serata di grande boxe con Licata a caccia del titolo italiano. La ‘Bondi Arena’ questa sera sarà teatro di due incontri che assegneranno altrettanti titoli, su tutti quello italiano dei pesi welter, tra Antonio Licata 25 anni del Ferrara Boxe, contro Patrizio Moroni, 28 anni di Roma. A questo si aggiunge anche il titolo europeo femminile pesi leggeri tra Martina Righi, 24 anni di Firenze, e Pamela Noutcho Sawa 32 anni di Bologna. Il programma pugilistico di oggi prenderà il via dalle 19.30. Un evento organizzato da Ferrara Boxe e il Comune di Ferrara. Nel primo pomeriggio di ieri prologo al palazzo ex Borsa, dove è stato presentato il programma alla presenza di molti dei pugili impegnati stasera, oltre al maestro di pugilato di Ferrara Boxe Roberto Croce, l’assessore allo sport Francesco Carità e alcuni sponsor. "Si tratta di un evento sportivo – ha ricordato l’assessore Carità – molto importante, in quanto in palio c’è un titolo italiano a cui si aggiunge quello europeo femminile. La città di Ferrara è nuovamente vetrina internazionale dello sport di alto livello, ovviamente come amministrazione comunale continuiamo nel lavoro di collaborazioni per essere sempre appetibili per eventi come questi. Un ringraziamento particolare va fatto a Ferrara Boxe, che ha lavorato affinché questi incontri si tenessero a Ferrara, con loro abbiamo collaborato per organizzare al meglio l’evento". Antonio Licata, dopo una lunga preparazione per affrontare Michele De Filippo, costretto a dare forfait all’ultimo per un infortunio, ha dovuto cambiare strategia. "Abbiamo dovuto cambiare alcune cose – spiega – ma siamo fiduciosi per l’incontro, sono un pugile che si adatta a tutto". A precedere i due incontri altri quattro match tra professionisti. Nell’ordine per gli international contest pesi super leggeri Emanuele Molaro sfida Giovanni Soriato, si prosegue con Joseph Okoye contro Reynaldo Cajina. Si passa poi ai national contest pesi super piuma, in cui Dario Sapone sfiderà Danilo Borile. Infine, nel national contest pesi super medi, Domenico Vinciguerra trova Francesco Coppola.

Mario Tosatti