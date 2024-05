APPUNTAMENTO OGGI A ROSELLE NELLA "CORTE DEGLI ULIVI». e’ organizzato dal rotaract club grosseto. "Sport & Act day». Come l’attività fisica diventa strumento di inclusione sociale

"Sport & Act day". E’ questo il titolo dell’evento in programma oggi a Roselle, nella Corte degli Ulivi, organizzato dal Rotaract Club Grosseto e dedicato alla promozione dell’inclusione sociale attraverso il potere dello sport.

"In un mondo in cui le barriere sociali possono diventare ostacoli insormontabili – dice Edoardo Bramerini, presidente del Rotaract –, lo sport si rivela un potente unificatore. L’inclusione sociale è al centro di tutto ciò che facciamo. Vogliamo che ogni partecipante si senta valorizzato e rispettato, sapendo che il loro contributo è essenziale per il successo dell’evento. Inoltre, non trascuriamo l’importanza della promozione della salute e del benessere attraverso lo sport. Stare in forma non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche il benessere mentale e sociale. Attraverso il movimento e l’attività fisica, ci uniamo per migliorare la nostra salute e rafforzare i legami comunitari. Saranno presenti anche alcuni dei personaggi più importanti del mondo sportivo locale e non, come l’assessore allo Sport e Deputato Fabrizio Rossi, l’avvocato Antonio Fiorini, presidente dell’Us Grosseto, l’avvocato Elisabetta Teodosio, Delegato Provinciale del Coni, Damiano Rosichini, campione mondiale di beach tennis, e Filippo Maretti, Technician della Federazione Italiana Vela, per dare un loro contributo e una loro testimonianza per quanto concerne l’importanza di praticare sport".

La giornata prenderà il via alle 9.30 con il torneo di padel e proseguirà con il pranzo (alle 12) dopo il quale (dalle 15.30 alle 17.30) prenderà il via il seminario con gli ospiti. Sponsor dell’evento Banca Tema, Farmacia Mencarelli, Maremma Magazine, Autocarrozzeria La Stazione, Agenzia di viaggi Oltre i Continenti di Emanuel Cerciello, Free Zanz di Giuli Gianpiero, Assicurazioni Generali di Maurizio Marraccini.