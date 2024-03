APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ "IL SOLE». Campionato regionale Uisp, prima tappa in Maremma con 150 partecipanti

Il campionato regionale Uisp di pattinaggio è iniziato in Maremma. E’ stata una due giorni con 150 atleti in gara quello ospitato dall’impianto di via Leoncavallo a Grosseto, con l’organizzazione della società "Il Sole". Non è mancato certo lo spettacolo per un appuntamento che ha visto confrontarsi alcune tra le migliori giovani e giovanissime pattinatrici del Granducato. "Siamo felici – afferma Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio Uisp Grosseto – che la fase regionale sia partita in Maremma. Abbiamo avuto un aumento del 25% dei partecipanti, in tutta la Toscana, risultati che non possono farci piacere. Prossimamente abbiamo le ultime gare provinciali, poi ogni weekend ci saranno prove regionali. Dobbiamo finire entro luglio, perché poi ci saranno i Mondiali". La stagione è ormai entrata nel vivo. "Il nostro impegno organizzativo non manca mai– aggiunge Francesco Gazzillo, presidente de Il Sole –. E’ una stagione intensa che va avanti grazie allo sforzo dei dirigenti, dei genitori e degli atleti. Abbiamo concluso il 2023 con 4 titoli nazionali, speriamo di continuare così".

I vincitori della tappa di Grosseto. Formula promo C maschile: Gianni Riccetti, Pontedera Bientinese. Formula promo C: Aurora Bartoli, Cresco Pattinaggio. Formula F3b maschile: Cristian Tumiati, Pattinaggio Montebonello. Formula F6c: Giuliana Perfetti, Circolo La Rosa. Formula F4b: Camilla De Luca, Primavera Prato. Formula F4d: Chiara Santi, Atl Il Sole. Formula F2c: Carolina Terreni, La Stella. Formula F3c: Virginia Testa, La Testa. Formula F3b: Mia Andreini, Accademia La Fenice Quarrata.