Apuania Tennistavolo chiude la prima fase contro Sassari in Serie A1

Ultimo atto della prima fase per la squadra dell’Apuania Tennistavolo nel campionato di Serie A1. Per la settima e ultima di ritorno, i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, volano in Sardegna in casa del neopromosso Sassari (oggi, ore 16). Già da tempo i carraresi si sono assicurati i playoff riservati alle prime quattro squadre, e già notevole con anticipo si sono matematicamente assicurati il primo posto, quello che consentirà di affrontare con il vantaggio del fattore casa, la semifinale ed eventualmente anche la finale.

L’Apuania si presenta all’ultimo appuntamento forte dei 23 punti (13 incontri disputati, 11 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) mentre il Sassari di punti ne ha 19 (13 incontri, 8 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) e occupa il terzo posto in classifica ma a pari punti con Cagliari (che però ha il vantaggio degli scontri diretti e al momento è l’unica formazione che ha dato i dispiaceri ai carraresi, prendendosi 3 dei 4 punti disponibili). All’andata l’Apuania si è imposta su Sassari per 4-0 ma i sardi sono reduci dal recupero vincente di giovedi a Messina.

ma.mu.