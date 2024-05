Apuania Tennistavolo di Carrara conquista il secondo posto in Serie B2 La squadra di serie B2 Apuania Tennistavolo di Carrara ottiene il secondo posto con 22 punti in 14 incontri, confermando la categoria. Matteo Petriccioli, Luca Della Rosa ed Edoardo Cremente si distinguono come protagonisti del campionato. Villa d’Oro Modena è stata promossa in B1, mentre Genova e La Spezia retrocedono in C1.