Apuania Tennistavolo premiata alla Giornata Olimpica: riconoscimenti per Betti e Bellatalla

Soddisfazione in casa della Apuania Tennistavolo per il doppio riconoscimento ricevuto nel corso della “Giornata Olimpica“ tenuta ad Aulla, la tradizionale manifestazione organizzata dal Coni provinciale.

Giancomo Betti, ingegnere e neo consigliere regionale, ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo per i tanti anni al servizio della disciplina sportiva del tennistavolo. Premiata con la medaglia al valore sportivo anche la giovane Matilde Bellatalla per i risultati sportivi ottenuti e in particolare per la medaglia di bronzo ai campionati italiani under 21.

Entrambi i premiati fanno parte della squadra impegnata nel campionato regionale di D1, mentre la Bellatalla gioca anche nella squadra che partecipa al campionato nazionale di A2 femminile.

Oltre ad un palmares agonistico di primo piano (con sette scudetti, cinque coppe Italia, tre supercoppe, una Europe cup), la società del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi vanta anche molti riconoscimenti sportivi, con dieci dirigenti premiati con le stelle Coni (bronzo, argento e oro) per un totale di quindici stelle ricevute.

Nata nel 1968 e affiliata alla federazione dall’anno successivo, più volte l’Apuania ha ricevuto anche il Pegaso per lo sport da parte della regione Toscana.

ma.mu.

Nella foto, Matilde Bellatalla e Giacomo Betti