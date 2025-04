Apuania Tennistavolo sconfitta 4-1 da Messina nella semifinale playoff

Cade nello Stretto l’Apuania Tennistavolo che nella gara 1 della semifinale playoff, a Messina subisce un pesante 4-1 nell’incontro arbitrato da Massimo Napoli. I siciliani partono bene con Vladislav Ursu che supera Matteo Mutti 3-1 (11-7, 11-13, 11-7, 11-8), ma i carraresi reagiscono subito con Joao Monteiro che non ha problemi contro Tommaso Giovannetti con un secco 0-3 (2-11, 7-11, 7-11). Per i gialloazzurri è però l’unico acuto della serata perché il Messina ha intenzioni serie e prima torna in vantaggio con Niagol Stoyanov che batte lo svedese di Carrara Viktor Brodd con un altro secco 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), poi allunga con Vladislav Ursu che in rimonta piega Monteiro per 3-2 (13-15, 10-12, 11-8, 11-9, 12-10) dopo che il portoghese gialloazzurro era andato sullo 0-2, infine segna il punto del successo con Niagol Stoyanov che si impone su Mutti 3-1 (6-11, 11-6, 11-6, 12-10) ponendo fine alla prima doppia sfida.

L’incontro di ritorno è in programma questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 17, porte socchiuse) dove, per arrivare alla finale scudetto, alla squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, in virtù del miglior piazzamento nella regular season, sarà sufficiente vincere anche una sola partita di quelle in programma in tutto l’incontro. In caso di pareggio passa Messina. ma.mu.