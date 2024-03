"Apuania Tennistavolo trionfa ancora: vittoria su Cagliari rafforza la leadership in A1"

Ancora un successo per l’Apuania Tennistavolo che, sempre tra le mura amiche, nell’anticipo della 6ª giornata di ritorno del campionato nazione di A1, a poche ore dalla vittoria sul Prato, supera anche il Cagliari per 4-1 e rafforza la sua posizione in vetta alla classifica. Nella prima partita Andrej Gacina si impone 3-1 (11-6, 11-1, 10-12, 11-8) su Federico Vallino Costassa, dopo che il sardo era riuiscito ad accorciare il 2-0 iniziale. Nella seconda partita Mihai Bobocica regola senza problemi il cinese di Sardegna Sun Shiyu con un secco 3-0 (11-6, 11-5, 11-4) al termine di una partita con poca storia. Nel terzo singolare il cubano Jorge Campos si conferma il numero uno della squadra cagliaritana, mette subito in difficoltà Lubomir Pistej (Apuania) e va sul 2-0 con un secondo set lunghissimo. Pistej ha una grande reazione e si riporta sul 2-2, ma l’ultimo set arride al cubano di Sardegna che vince 2-3 (7-11, 16-18, 11-8, 11-7, 9-11). Sul 2-1 è Bobocica a prevalere su Vallino Costassa per 3-0 (11-8, 11-7, 11-4), mentre il punto del successo finale è firmato da Gacina che non ha problemi contro Jorge Campos e vince 3-1 (11-6, 11-5, 6-11, 11-8) ponendo fine alle ostilità.

La classifica: Apuania Carrara 18; Messina 11; Cagliari e Norbello 9; Bagnolese Mantova 7; Prato 4; Napoli 2 (Norbello, Prato e Napoli 2 partite in meno; Messina, Cagliari e Bagnolese 3 in meno).

ma.mu.