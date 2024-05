Aquila d’oro da Olimpiadi con il Movimento Cassina

di Andrea Lorentini

Svelato il programma della quarta edizione del premio Aquila d’oro che andrà a rinnovare un format unico nel suo genere volto a celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che, con la loro azione, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play.

L’evento, organizzato dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune e con il Coni, è in programma a ingresso gratuito alle 21.15 di lunedì 8 luglio nel suggestivo scenario della Fortezza Medicea ed è stato presentato nel corso di una conferenza ospitata da Estra che ha consolidato la propria vicinanza e il proprio impegno a supporto del premio.

Una delle novità, in quest’ottica, è rappresentata dalla scelta di intitolare proprio alla multiutility uno dei riconoscimenti assegnati nel corso della serata: il premio Aquila d’oro - Estra verrà conferito allo sportivo individuato come testimonial dei valori di impegno e determinazione. Il grande protagonista della quarta edizione dell’evento sarà il ginnasta Igor Cassina (nella foto a destra) che riceverà il premio Aquila d’oro - Il valore nel successo.

L’ospite condividerà aneddoti, ricordi e vicende di un percorso sportivo che ha trovato il proprio cuore nella vittoria dell’oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004, conquistando la cinquecentesima medaglia italiana ai Giochi, primo atleta tricolore a imporsi in questo attrezzo con un esercizio innovativo che la federazione internazionale ha chiamato con il suo nome: il Movimento Cassina.

"La scelta di premiare non i risultati ma i valori – spiega Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca – rappresenta un unicum per l’attenzione alla formazione, all’educazione e allo sviluppo della cultura sportiva, e questa può essere la chiave di lettura per spiegare le ragioni della crescita esponenziale in pochi anni di questo evento". Nel corso della serata, il premio Aquila d’oro sarà consegnato a tre atleti e a tre esponenti della società civile per le categorie "impegno e determinazione", "resilienza" e "etica e fair play". Un altro riconoscimento, infine, sarà il premio speciale consegnato dal Coni e intitolato a Giorgio Cerbai.