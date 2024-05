Aquile battono i Vipers e tornano in vetta al girone

Battaglia vera tra Vipers ed Aquile a Scandiano, con gli estensi che dopo una partita dura e combattuta escono vincitori dal confronto con la formazione reggiana/modenese con il punteggio di 16-14 e tornano a conquistare la testa del girone A del campionato di IFL 2. Le Aquile di coach Pippin hanno mostrato grinta e determinazione nell’affrontare la partita privi di un elemento fondamentale come il quarterback Scaglia. Dall’altra parte i Vipers hanno mostrato in ogni modo di voler far proprio l’incontro, andando anche in vantaggio nel 3° quarto, ma cedendo poi nell’ultima frazione di fronte ad una prestazione veramente sopra le righe della difesa estense.

La partita inizia con Modena in attacco ma subito costretta al punt, così come le Aquile nel drive successivo.

Sul 7-7 prendono il sopravvento le difese, con gli attacchi di entrambe le squadre costretti al punt e con le Aquile che pur facendo vedere buone cose faticano a trovare continuità in attacco.

Nel 3° quarto le Aquile ripartono in attacco ma perdono palla con i Vipers che recuperano l’ovale e nuovamente guadagnano terreno con un passaggio profondo che arriva nella red zone estense dove poco dopo entrano con una corsa di La Rocca per il 14-7 dopo il calcio di trasformazione.

Non si fanno intimorire le Aquile, Ladisa lancia un ottimo passaggio per Bindini che si invola in end zone per il 14-13.

Nell’ultima frazione torna a farsi sotto l’attacco estense che però non riesce ad avvicinarsi a sufficienza all’end zone per segnare i 6 punti ed è costretta a tentare il field goal con Romagnoli che centra i pali portando le Aquile in vantaggio per 16-14. Finisce così.